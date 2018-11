Spanien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

MTV Europe Music Awards: Staraufgebot im spanischen Bilbao

Die begehrten MTV Europe Music Awards werden heute im spanischen Bilbao verliehen. Die meisten Nominierungen heimste in diesem Jahr die kubanisch-amerikanische Sängerin und Songwriterin Camila Cabello ein, die in sechs Kategorien Chancen hat - darunter „Best Song“ und „Best Video“ für ihren Chart-Top-Hit „Havana“. Mit jeweils fünf Nominierungen folgen Pop-Queen Ariana Grande und US-Rapper Post Malone. In der Kategorie „Best German Act“ gehen Bausa, Namika, Mike Singer, Feine Sahne Fischfilet und Samy Deluxe an den Start.