Börsen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mühseliger Wochenbeginn an der Wall Street - Ölpreis bremst

Zum Start der neuen Börsenwoche sind die Aktienkurse an der Wall Street kaum von der Stelle gekommen. Der Dow Jones rettete am Ende ein kleines Plus von 0,18 Prozent auf 25 064 Punkte ins Ziel. Der Euro wurde zuletzt bei 1,1714 Dollar gehandelt.