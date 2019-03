Deutschland

Münchner Professor auf Bergtour in Japan tödlich verunglückt

Ein Münchner Universitätsprofessor ist bei einer Bergtour in Japan tödlich verunglückt. Der 52-Jährige aus Grafing kam bei der Besteigung des Vulkans Nikko Shirane ums Leben. Der Wissenschaftler war am 21. Januar von der Tour nicht zurückgekehrt. Seine Tochter hatte eine Spendenaktion gestartet, um die Kosten für die Suche ihres Vaters zu bezahlen. Medien hatten später über den Fund einer Leiche an dem rund 2500 Meter hohen Berg berichtet.