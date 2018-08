Kurioses

Murmeltier Phil prophezeit langen Winter in den USA

Das wohl berühmteste Murmeltier der Welt hat einem baldigen Frühling in den USA eine Absage erteilt. Wie in jedem Jahr am 2. Februar wurde der Nager Phil aus seinem Bau in einem Wäldchen in Pennsylvania gezogen und ins Licht gehalten. Dabei sah man seinen Schatten - der Legende zufolge bedeutet das sechs weitere Wochen Winterwetter in den USA. Die Prognosen des Murmeltiers entpuppten sich allerdings oft als falsch. Tausende Menschen verfolgten das Spektakel. Den Brauch gibt es bereits seit 1887.