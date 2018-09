Deutschland

Mutmaßliche Komplizen Amris in Italien gefasst

Rom (dpa) - Mehr als ein Jahr nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sind in Italien mehrere mutmaßliche Komplizen des Terroristen Anis Amri festgenommen worden. Gegen fünf Verdächtige wurden in der Gegend um Rom und der nahe gelegenen Stadt Latina Haftbefehle vollstreckt. Die Ermittler haben aber keine Hinweise darauf, dass die Verdächtigen Amri bei seinem Anschlag direkt geholfen hätten oder der Attentäter sie auf seiner Flucht in Italien aufsuchen wollte. Amri war im Dezember 2016 mit einem Lastwagen am Breitscheidplatz in eine Menge gerast. Er tötete zwölf Menschen.