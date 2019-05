Niedersachsen

Mysteriöser Tod von fünf Menschen wirft Fragen auf

Drei mit Armbrustpfeilen getötete Menschen in einer Passauer Pension und zwei Leichen in einer Wohnung in einer niedersächsischen Kleinstadt - diese mysteriösen Todesfälle geben den Ermittlern weiter Rätseln auf. Was genau passiert ist und wie die Geschehnisse zusammenhängen, ist noch völlig unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft erhoffen sich von den Obduktionen weitere Erkenntnisse. Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen sollen den Angaben nach heute vorliegen.