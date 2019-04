Deutschland

MyTaxi weitet Taxi-Sharing-Dienst auf Berlin aus

MyTaxi startet seinen neuen Dienst MyTaxiMatch in der ersten Maiwoche auch in Berlin. Seit Dezember kann man sich bereits in Hamburg ein Taxi über die App mit einem weiteren Kunden teilen. Die App erkennt, wenn zwei Gäste in etwa in die gleiche Richtung wollen und führt die Touren zusammen. „Ein Algorithmus sorgt dafür, dass für beide eine Ersparnis herauskommt“, sagte Alexander Mönch, MyTaxi-Chef für Deutschland und Österreich. Kunden könnten damit bis zu 50 Prozent des Fahrpreises sparen.