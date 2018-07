Deutschland

Nach Amokfahrt von Münster weiteres Opfer gestorben

Fast vier Monate nach der Amokfahrt von Münster ist ein weiteres Opfer gestorben. Der 56-Jährige erlag gestern in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei heute auf Anfrage mit. Damit ist die Zahl der Toten auf insgesamt fünf gestiegen, den Täter eingerechnet. Mehrere Medien hatten über den Tod des Niederländers berichtet. Er hatte im künstlichen Koma gelegen. Anfang April hatte ein Mann in Münster einen Campingbus in eine Menschengruppe gelenkt. Danach hatte er sich im Wagen erschossen.