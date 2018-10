Rheinland-Pfalz

Nach ICE-Brand: Ab Mitte November Gleise wieder befahrbar

Nach dem Brand eines ICE bei Montabaur sollen ab dem 18. November auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln beide Gleise wieder zur Verfügung stehen. Wie die Deutsche Bahn am Freitag in Berlin mitteilte, kann es aber trotzdem noch zu leichten Verspätungen kommen, weil die Züge die Stelle zunächst noch nicht mit voller Geschwindigkeit passieren können. Ab Anfang Dezember sei die Strecke dann komplett wiederhergestellt, teilte das Unternehmen mit. Seit dem Unfall am 12. Oktober ist an der Stelle nur ein Gleis passierbar.