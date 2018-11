Deutschland

Nationalmannschaft bereitet sich in Kaiserau auf Oranje vor

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reist heute zur Vorbereitung auf das letzte Länderspiel des Jahres gegen die Niederlande von Leipzig nach Kaiserau. In der dortigen Sportschule bittet Bundestrainer Joachim Löw am Abend zum Abschlusstraining für die Partie der Nations League am Montag in Gelsenkirchen. Trotz des bereits besiegelten Abstiegs aus der A-Liga des neuen UEFA-Wettbewerbs fordert die Sportliche Leitung eine Fortsetzung des zuletzt beim 3:0 gegen Russland gezeigten Aufwärtstrends.