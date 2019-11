Nordrhein-Westfalen

Nationalmannschaft trifft in EM-Quali auf Weißrussland

Die deutsche Nationalmannschaft will sich möglichst schon im ersten der beiden abschließenden Qualifikationsspiele das Direkt-Ticket zur Fußball-EM 2020 sichern. Dazu braucht das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Abend in Mönchengladbach gegen Weißrussland einen Sieg. Außerdem darf Holland im Parallelspiel in Nordirland nicht verlieren. Sonst kommt es für Deutschland am Dienstag in Frankfurt zum Showdown gegen die kampfstarken Nordiren.