Demonstrationen

Nawalny organisiert Anti-Putin-Demos in vielen Städten

Zwei Tage vor der Vereidigung von Präsident Wladimir Putin zu seiner neuen Amtszeit haben in vielen russischen Städten Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny demonstriert. Der Protest unter dem Motto: „Kein Zar für uns!“ richtet sich gegen Putins lange Herrschaft, aber auch Korruption und Internetzensur. Nach Angaben der Organisatoren wurden in mehreren sibirischen Städten Demonstranten festgenommen. In Moskau und St. Petersburg wird noch demonstriert.