Iran

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Netanjahu dankt Trump vor weiteren Sanktionen gegen Iran

Tel Aviv (dpa - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump vor den am Montag in Kraft tretenden Wirtschaftssanktionen gegen den Iran gedankt. Seit Jahren habe er gefordert, Sanktionen wieder vollständig gegen das mörderische Terrorregime Irans zu verhängen, das die ganze Welt bedrohe, sagte er. Der Iran und Israel sind Erzfeinde. Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des Atomabkommens mit dem Iran. Die USA wollen den Iran mit den schwersten Wirtschaftssanktionen in der Geschichte treffen. Sie hatten sich im Mai aus dem internationalen Abkommen zurückgezogen.