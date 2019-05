CDU

Netzdebatte: Karliczek regt „digitalen CDU-Kreisverband“ an

In der Debatte über den richtigen Umgang mit Netzthemen und jungen Wählern hat sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek für neue politische Beteiligungsformen ausgesprochen. Für ihre Partei, die CDU, regte sie im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bildung eines „digitalen Kreisverbandes“ an. „Das würde auch Jüngere sicher mehr motivieren, sich politisch zu engagieren“. Aus der Debatte über das Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo müsse man Lehren ziehen, so Karliczek.