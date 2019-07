Deutschland

Neue Saison in 2. Bundesliga startet

Mit dem Duell der Absteiger zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 startet am Abend die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga. Mindestens 50 000 Zuschauer werden beim Saison-Eröffnungsspiel in der Stuttgarter Arena erwartet. Die direkte Rückkehr in die Bundesliga ist das klare Ziel der Schwaben, Hannover gab sich diesbezüglich etwas zurückhaltender.