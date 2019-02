Öffentlicher Dienst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neue Warnstreiks im Öffentlichen Dienst der Länder

Vor der dritten Runde im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts der Länder erhöhen die Gewerkschaften mit weiteren Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber. Beschäftigte in mehreren Ländern legten die Arbeit nieder, wie mehrere Gewerkschaftssprecher bestätigten - etwa in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Baden-Württemberg und Bayern. In zahlreichen Städten waren Kundgebungen geplant. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Donnerstag geplant.