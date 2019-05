Kinder

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

New York hat jetzt eine Sesamstraße

Besucher New Yorks können künftig durch die Sesamstraße gehen. Ein Teil der West 63rd Street am Südwesteende des Central Parks wurde in „Sesame Street“ umbenannt. Zum 50-jährigen Jubiläum der Sendung begrüßte Bürgermeister Bill de Blasio dabei unter vielen Gästen auch Sesamstraßen-„Stars“ wie Ernie oder den gelben Vogel Bibo. Die US-Fernsehserie ist eines der erfolgreichsten Kinderprogramme überhaupt. Sie startete am 10. November 1969. Deutschland brachte 1973 weltweit die erste Koproduktion heraus.