Niederlande für Fußball-Klassiker gegen DFB-Elf gerüstet

Die Niederlande sind für den Fußball-Klassiker gegen Deutschland bestens gerüstet. Drei Tage vor dem Prestigeduell verbuchte die Oranje-Auswahl einen souveränen 4:0-Sieg zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Weißrussland in Rotterdam. Im zweiten Spiel der Gruppe C kam Nordirland zu einem 2:0 gegen Estland in Belfast. Deutschland musste zum Auftakt der Fünfer-Gruppe nicht antreten.