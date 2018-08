Hessen

Noch kein Normalbetrieb am Frankfurter Flughafen

Nach einem falschen Sprengstoffalarm am Frankfurter Flughafen müssen sich viele Passagiere auch heute auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Weil viele Flugzeuge von gestrichenen Flügen noch im Flughafen stehen und abgefertigt werden müssen, komme es auch noch zu Verzögerungen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Mittwochmorgen. Zudem habe es wegen einer Gewitterwarnung weitere Verzögerungen in der Nacht gegeben. Wann der Betrieb wieder normal laufe, sei weiterhin unklar. Fluggäste sollten sich frühzeitig über ihre Flüge informieren.