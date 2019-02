Nordkorea

Nordkorea fordert im Atomstreit Entgegenkommen der USA

Nordkorea will sich Medienberichten zufolge im Konflikt um sein Atomwaffenprogramm nur dann weiter bewegen, wenn die USA zu größeren Kompromissen bereit sind. Nordkorea bewege sich nur so viel, wie sich die USA bewegen, schrieb die in Japan erscheinende pro-nordkoreanische Zeitung „Choson Sinbo“. Das Blatt pflegt enge Beziehungen zur Führung in Pjöngjang. Heute beginnt das zweite Gipfeltreffen zwischen Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump in Hanoi. Auf Twitter nannte Trump Kim Jong Un seinen „Freund“.