Nordkorea

Nordkorea meldet bedeutenden Test auf Satellitenstartgelände

Kurz nach einer Gesprächsabsage an die USA hat Nordkorea einen wichtigen Test an seiner umstritten Satelliten-Startanlage Sohae vermeldet. Der Test „von großer Bedeutung“ sei erfolgreich gewesen, berichteten die Staatsmedien am Sonntag, ohne Details zu nennen. Zuvor hatte die nordkoreanische UN-Vertretung Gesprächen mit den USA über eine atomare Abrüstung eine Absage erteilt. In Südkorea wurde spekuliert, dass Nordkorea einen Raketenantrieb auf der Anlage an der Westküste getestet haben könnte.