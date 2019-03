Luftverkehr

Notlandung einer Iran Air Maschine in Teheran

Teheran (dpa) – Eine Maschine der iranischen Fluglinie Iran Air musste am Dienstagabend in Teheran notlanden. Die Fokker 100 Maschine habe bei der Landung am Mehrabad Flughafen die Räder nicht öffnen können, daher sei es zu einer Notlandung gekommen, sagte ein Iran-Air-Sprecher der Nachrichtenagenturen Fars. Dabei fing der Flieger auch kurz Feuer, das aber von der Feuerwehr umgehend gelöscht werden konnte. Alle 24 Passagiere am Bord wurden rechtzeitig gerettet und seien wohlauf, so der Sprecher weiter.