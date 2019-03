Luftverkehr

Notlandung von Boeing 737 Max bei Überführungsflug

In den USA hat ein Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max 8 bei der Überführung zu einem Lagerareal wegen Triebwerksproblemen eine Notlandung machen müssen. Die Maschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines habe kurz nach dem Start vom Flughafen Orlando im US-Staat Florida wegen der Schwierigkeiten umdrehen müssen und sei danach sicher wieder in Orlando gelandet, sagte ein Sprecher der US-Luftfahrtbehörde FAA. Binnen weniger Monate waren zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max in Indonesien und Äthiopien abgestürzt. Zahlreiche Länder erließen deshalb Flugverbote für dieses Modell.