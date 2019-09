Italien

„Ocean Viking“: Bootsflüchtlinge dürfen in Italien an Land

Die mehr als 80 Migranten auf dem Rettungsschiff „Ocean Viking“ im Mittelmeer dürfen nach Medienberichten in Italien an Land. Unklar sei noch, ob das von Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée betriebene Schiff direkt anlegen soll oder Boote der Küstenwache die Menschen an Land bringen. Gleichzeitig hat Bundesinnenminister Horst Seehofer der „Süddeutschen Zeitung“ gesagt, dass Deutschland bereit sei, jeden vierten in Italien ankommenden Bootsflüchtling aufzunehmen. Es sei höchste Zeit, eine generelle Lösung zu finden, statt über den Umgang mit jedem Rettungsschiff einzeln zu verhandeln.