Özil trainiert mit Arsenal - Weiter kein Kommentar

Nach seinem Abschied aus der Nationalmannschaft bereitet sich Mesut Özil mit seinem Verein FC Arsenal auf die neue Saison vor. In Singapur nahm der 29-Jährige heute am Training teil - vorerst ohne Kommentar zu seinem Rücktritt. In dem südostasiatischen Stadtstaat stehen für die Gunners zwei Begegnungen gegen Europa-League-Sieger Atlético Madrid und Frankreichs Meister Paris Saint-Germain auf dem Programm.