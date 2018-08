Südkorea

Olympiasieger Savchenko/Massot lassen Karriereende offen

Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot haben noch nicht entschieden, ob sie ihre Karriere nach diesem Winter fortsetzen. „Ich weiß es nicht. Die Nacht war so kurz, dass man zum Nachdenken noch keine Zeit gehabt hat“, sagte die 34 Jahre alte gebürtige Ukrainerin. Die Pläne für die Zukunft wollten sie nach den Winterspielen schmieden. „Wir lassen uns überraschen, was alles auf uns zukommt“, meinte sie. „Wir wollen zu der Geschichte von Pyeongchang noch eine weitere hinzufügen“, kündigte Savchenko an.