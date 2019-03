Sachsen

Orkanböen: Zweitliga-Spiel Fürth gegen Dresden abgesagt

Fürth (dpa) - Die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden ist abgesagt worden. Das teilten die Clubs und die Polizei rund zwei Stunden vor dem geplanten Anpfiff am Nachmittag mit. Grund für die Absage ist eine Unwetterwarnung. Es wurden schwere Sturmböen in Franken erwartet. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.