Oscar für Mahershala Ali als bester Nebendarsteller

Der US-Amerikaner Mahershala Ali hat den Oscar für den besten Nebendarsteller gewonnen. Der 45-Jährige wurde für seine Leistung in dem Rassismusdrama „Green Book - Eine besondere Freundschaft“ ausgezeichnet. Darin spielt er an der Seite von Viggo Mortensen einen begabten afro-amerikanischen Musiker, der in den 60er Jahren mit einem weißen Chauffeur in die US-Südstaaten reist. Der Film von Peter Farrelly basiert auf einer wahren Geschichte. Es ist bereits der zweite Oscar für Ali: 2017 gewann er mit „Moonlight“ die Auszeichnung ebenfalls als bester Nebendarsteller.