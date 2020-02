Oscars

Oscars werden verliehen - Großes Staraufgebot erwartet

Filmfans in aller Welt fiebern der 92. Oscar-Verleihung in der Nacht in Hollywood entgegen. Mit elf Nominierungen ist der Film „Joker“ der große Favorit, jeweils zehn Gewinnchancen haben „The Irishman“, „1917“ und „Once Upon a Time in Hollywood“. Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger und Charlize Theron im Oscar-Rennen. Die Show beginnt mit dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood.