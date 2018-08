Deutschland

Otto Waalkes rockt Wacken mit Queen und AC/DC

Der Komiker Otto Waalkes hat beim Musikfestival „Wacken Open Air“ einen denkwürdigen Auftritt hingelegt. Tausende Musik-Fans waren zu seinem Auftritt gekommen und feierten bei seinen Klassikern wie „Friesenjung“ und „Aber bitte mit Sahne“. Knapp zwei Wochen nach seinem 70. Geburtstag machte der Ostfriese in der Nacht Party auf der „Louder“-Bühne des Metal-Spektakels in Schleswig-Holstein. Während des Liedes „Zehn kleine Ottifanten“ schmiss er kleine Plüschelefanten in die Menge. Anklang fanden auch rockige Cover-Songs von Queen und AC/DC.