„Panama Papers“: Anklage gegen zwei Deutsche erhoben

Die US-Justiz hat im Zusammenhang mit den sogenannten „Panama Papers“ Anklage gegen vier Verdächtige erhoben, darunter zwei Deutsche. Das Justizministerium teilte mit, den Beschuldigten würden unter anderem Steuerbetrug und Geldwäsche vorgeworfen. Einer der Deutschen sei in London festgenommen worden, der andere in Paris. Außerdem seien ein US-Amerikaner und ein Mann aus Panama angeklagt. Sie seien Mitarbeiter beziehungsweise in einem Fall ein Kunde der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca gewesen. Ihnen drohten nun jahrelange Haftstrafen.