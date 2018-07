Berlin

Panda-Geburtstage im Berliner Zoo: Es gibt Torte

Die beiden einzigen Pandas in Deutschland feiern in dieser Woche Geburtstag. Weibchen Meng Meng wird am Dienstag fünf, Männchen Jiao Qing am Sonntag acht Jahre alt. Wie der Berliner Zoo mitteilte, gibt es an beiden Tagen Abwechslung auf dem Speiseplan der Publikumslieblinge: Statt Bambus pur servieren ihnen die Tierpfleger jeweils eine Torte. Diese kommt ohne Zucker oder gar Sahne aus und enthält stattdessen Bambus, Äpfel, Möhren und Eis, wie eine Zoo-Sprecherin sagte. Die beiden Pandas sind eine Leihgabe Chinas und seit gut einem Jahr in Berlin zu sehen.