Großbritannien

Parlamentspräsident lässt Abstimmung über Brexit-Deal zu

London (dpa) - Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat die von der Regierung geplante erneute Abstimmung über das EU-Austrittsabkommen zugelassen. Bercow teilte in London mit, die Vorlage der Regierung unterscheide sich „substanziell“ von den vorhergehenden Anträgen. Damit kann das Unterhaus an diesem Freitag erneut über den Brexit-Vertrag beraten und abstimmen, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Es ist der dritte Anlauf, zwei Mal wurde der Deal im Unterhaus abgelehnt.