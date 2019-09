Großbritannien

Parlaments-Zwangspause: Gericht entscheidet über Klage

Nach den Abstimmungsschlachten im britischen Parlament geht das Brexit-Drama heute zunächst vor Gericht und dann auch im Oberhaus weiter. Bereits am Vormittag wird eine Entscheidung des High Courts in London zu der Frage erwartet, ob die für kommende Woche angekündigte Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist. Geklagt hatten unter anderem die Geschäftsfrau und Aktivistin Gina Miller und Ex-Premierminister John Major. Das britische Oberhaus wird heute voraussichtlich das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober verabschieden.