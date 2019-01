Kirche

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Philippinen: 19 Tote durch Explosionen bei Gottesdienst

Manila (dpa) – Durch zwei Explosionen in und vor einer katholischen Kirche im unruhigen Süden der Philippinen sind während eines Gottesdiensts mindestens 19 Menschen getötet worden. 48 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die erste Explosion habe sich während einer Messe im Inneren der Kathedrale in der Stadt Jolo in der Provinz Sulu ereignet, die zweite auf einem Parkplatz vor dem Gotteshaus, als Sicherheitskräfte eintrafen, sagte ein Militärsprecher. Das Motiv für den Angriff ist noch unklar. Jolo liegt rund 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.