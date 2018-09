Antisemitismus

Polizei ermittelt nun doch nach Rechten-Demos in Dortmund

Nach Kritik am Verhalten der Polizei bei zwei Demonstrationszügen von Rechtsextremen in Dortmund ermitteln die Behörden nun doch wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Es seien Verfahren gegen mehrere Menschen eingeleitet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Anfangsverdacht ergebe sich aus Parolen, Spruchbändern sowie den Gesamtumständen der beiden Demos am vergangenen Freitag. Bei den Demonstrationszügen in zwei Dortmunder Stadtteilen waren offen antisemitische Parolen verbreitet worden. Die Polizei wurde kritisiert, weil sie die Züge nicht gestoppt hatte.