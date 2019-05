Saarland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizei findet Kinderleiche nach Feuer in Wohnhaus

Drei Tage nach einem Feuer in einem Wohnhaus im Saarland hat die Polizei eine Kinderleiche in dem Gebäude gefunden. Es ist noch unklar, ob es sich um das vier Jahre alte Kind der 33-jährigen Frau handelt, die gestern tot in dem Haus in Neunkirchen gefunden wurde. Die Frau war laut Obduktion an einer Rauchvergiftung gestorben. Ihr Kind und ihr 50 Jahre alter Mann gelten als vermisst. Die Polizei war nach dem Feuer davon ausgegangen, auch sie in dem zerstörten Gebäude zu finden.