Nordrhein-Westfalen

Polizei: Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof

Am Kölner Hauptbahnhof gibt es eine Geiselnahme. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Breslauer Platz, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter.