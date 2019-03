Brandenburg

Polizeitaucher suchen im Wasser nach vermisster Rebecca

Die Berliner Polizei hat bei ihrer mehrwöchigen Suche nach der 15-jährigen Rebecca erstmals Taucher eingesetzt. Im Wolziger See in Brandenburg suchten sie unter Wasser nach der Vermissten. Wie schon an den Tagen zuvor wurde die Aktion gegen Abend beendet - ohne Fund, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Beamte setzten auch ein Echolot ein. Damit kann man die Tiefe von Gewässern untersuchen.