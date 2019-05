Russland

Pompeo warnt Regierung in Teheran vor Angriff

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo die Regierung in Teheran vor einem Angriff gewarnt. „Das Regime in Teheran sollte verstehen, dass Angriffe von ihm oder seiner Stellvertreter jeglicher Identität gegen US-Interessen oder US-Bürger mit einer schnellen und entschlossenen US-Reaktion beantwortet werden“, teilte Pompeo mit. Die US-Regierung spricht seit Tagen von iranischen Bedrohungen, ohne diese konkret zu benennen. In Pompeos Mitteilung hieß es: „Wir streben keinen Krieg an.“