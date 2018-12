Film

Pop-Star Meghan Trainor heiratet Schauspieler Daryl Sabara

Die US-amerikanische Sängerin Meghan Trainor hat den Schauspieler Daryl Sabara geheiratet. Die Feier fand - an Trainors 25. Geburtstag - im kleinen Rahmen in ihrem Haus in Los Angeles statt, wie die US-Zeitschrift "People" berichtet. "Es ist der Beginn eines tollen, völlig neuen Lebens", sagte Trainor der Zeitschrift. Ich bin der glücklichste Kerl der Welt", freute sich der 26-jährige Sabara. Die Grammy-Gewinnerin und der Schauspieler sind seit 2016 ein Paar.