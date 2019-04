ESC

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

PR-Agentur: Madonna beim ESC-Finale in Tel Aviv

Popstar Madonna tritt nach Angaben einer britischen PR-Firma beim Finale des Eurovision Song Contest in Tel Aviv am 18. Mai auf. Die Sängerin werde zwei Stücke präsentieren, einen bekannten Hit und ein Stück von ihrem anstehenden Album, teilte die Firma Number 10 strategies mit. Die Europäische Rundfunkunion als Veranstalter bestätigte den Auftritt in der israelischen Küstenstadt noch nicht. Im Mai 2018 hatte Netta Barzilai mit dem Titel „Toy“ den ESC in Portugal für Israel gewonnen. Daher wird der Wettbewerb dieses Jahr in Tel Aviv ausgetragen.