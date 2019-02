Baden-Württemberg

Premiere: „Die sieben Todsünden“ - Brecht trifft auf Peaches

Bertolt Brecht trifft auf Elektro-Punk-Sängerin Peaches: Zum ersten Mal seit 23 Jahren arbeiten in Stuttgart Oper, Ballett und Schauspiel an einer Produktion. Heute Abend feiert „Die sieben Todsünden/Seven Heavenly Sins“ Premiere am Schauspielhaus der Württembergischen Staatstheater - Ausgangspunkt ist ein „Ballett mit Gesang“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Die gebürtige Kanadierin Peaches singt eigene Songs und protestiert mit provokanten Kostümen oder viel nackter Haut gegen bestehende Geschlechterrollen und Chauvinismus.