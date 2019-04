Sachsen

Prinz Charles und Camilla besuchen Deutschland

Prinz Charles und seine Frau Camilla kommen nach Deutschland. Das Paar besuche vom 7. bis 10. Mai die Städte Berlin, Leipzig und München, teilten das Clarence House in London und die britische Botschaft in Berlin mit. Der Besuch des Prinzen von Wales und der Herzogin von Cornwall - so ihre offiziellen Titel - findet im Auftrag der britischen Regierung statt. Zu den Programmpunkten zählt ein Treffen von Prinz Charles mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 7. Mai in Berlin.