Prinz Harry: Bin traurig, dass es soweit gekommen ist

Der britische Prinz Harry hat sich mit Bedauern zu seinem Abschied als Mitglied der engeren Königsfamilie geäußert. „Als Meghan und ich heirateten, waren wir aufgeregt, hoffnungsvoll und wir wollten etwas Sinnvolles tun“, sagte Harry. Deshalb mache es ihn traurig, dass es so weit gekommen ist. Erst am Samstag hatte das Königshaus mitgeteilt, dass Harry und Meghan vom Frühjahr an auf ihre Titel „Königliche Hoheit“ verzichten und keine offiziellen Aufgaben für die Queen mehr übernehmen werden.