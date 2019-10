Großbritannien

Prinz William und Herzogin Kate reisen nach Pakistan

Der Zweite in der britischen Thronfolge, Prinz William, und seine Frau Herzogin Kate reisen heute nach Pakistan. Ihre drei Kinder lassen die Royals bei dem einwöchigen Trip in das südasiatische Land aber zuhause. Es handle sich angesichts Logistik und Sicherheit um die aufwendigste Reise des royalen Paares bislang, teilte der Palast mit. Pakistan und Großbritannien verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit. Das 1947 gegründete Land ging aus der Kolonie Britisch-Indien hervor. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wanderten viele Pakistaner nach Großbritannien aus.