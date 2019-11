Kurioses

ProSieben sendet ganzen Tag „Big Bang Theory“ zum Finale

Bei ProSieben ist am 25. November die letzte Folge der Serie "The Big Bang Theory" zu sehen. Bevor ab 20.15 Uhr die beiden letzten Episoden der letzten Staffel ausgestrahlt werden, zeigt ProSieben vorher ab morgens 7.10 Uhr 24 alte Folgen. ProSieben mache den "The Big Bang Theory"-Finaltag zum nerdigsten Tag des Jahres", hieß es beim Sender. In den USA war das Finale der Sitcom um die WG der jungen Physiker-Nerds Leonard Hofstadter und Sheldon Cooper beim Fernsehsender CBS schon am 16. Mai zu sehen.