„Queen of Soul“ Aretha Franklin ist tot

Die legendäre Soul-Sängerin Aretha Franklin ist tot. Die „Queen of Soul“ sei im Alter von 76 Jahren in Detroit an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Franklins Sprecherin.