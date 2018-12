Kriminalität

Razzia gegen `Ndrangheta - Ermittlungen gegen 47 Beschuldigte

Bei ihrem Schlag gegen die italienische Mafiaorganisation `Ndrangheta haben die Ermittler allein in Deutschland 14 Menschen festgenommen. Gegen sechs von ihnen hätten Haftbefehle aus Italien, Belgien und den Niederlanden vorgelegen, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. Bei den Durchsuchungen seien größere Mengen Bargeld und mehrere mutmaßliche Kurierfahrzeuge für den Drogenschmuggel sichergestellt worden. Ermittelt werde in Deutschland bislang gegen 47 mutmaßliche Mitglieder der `Ndrangheta.