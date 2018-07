Lettland

RB Leipzig trifft in Europa-League-Quali auf BK Häcken

Fußball-Bundesligist RB Leipzig trifft in der 2. Runde der Qualifikation zur Europa League auf BK Häcken aus Göteborg. Die Schweden verloren zwar das Rückspiel der ersten Runde 1:2 gegen FK Liepaja aus Lettland, was nach dem 3:0-Auswärtssieg vor einer Woche aber zum Weiterkommen reichte. Die Leipziger empfangen am kommenden Donnerstag zunächst Häcken zu Hause.